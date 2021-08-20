Клинцевич заявил, что вывод войск США из Афганистана является тактической хитростью

Вывод американских войск из Афганистана является тактической хитростью в войне с Россией. Таким мнением поделился политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Произошла смена концепции. Прежде американцы проводили специальные операции своими силами. Сегодня такой подход признан как малоэффективный и затратный. На вооружение теперь взята концепция американских спецслужб, при которой США будут решать свои экономические и внешнеполитические вопросы чужими руками», — отметил эксперт.

По ее мнению, проигрыш американцев является не более чем срежиссированным спектаклем. Он отметил, что сделано это для того, чтобы перебросить военные действия в Россию.