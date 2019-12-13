Клинцевич заявил, что Россия готова к продлению санкций ЕС

Евросоюз продлил еще на полгода действие санкций против России. Однако страна ожидала подобного решения и полностью к нему готова. Такое заявление «360» сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Евросоюз лег в очередной раз под Соединенные Штаты и продлил санкции», — сказал сенатор.

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По его словам, ЕС снова прибег к необоснованным и не имеющим под собой оснований фактам.

«Идет коллективного запада коллективное сдерживание России. Мы привыкли, мы этого ожидали, мы к этому готовы, поэтому, что же, будем торговать там, где есть. Они же туда санкции не продлевают», — отметил Клинцевич.

Он также добавил, что Европа продлевает санкции только там, где есть выгода. Таким образом проводится американская линия необоснованной конкуренции.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 13 декабря заявил о продлении действия антироссийских санкций. Окончательное решение по ограничительным мерам примет Совет Европейского союза.