Клинцевич заявил, что Германия заметила отсутствие угрозы от РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Германия заметила отсутствие угрозы с российской стороны.

Власти ФРГ выступают против присоединения РФ к формату стран большой семерки (G7). В ее состав в настоящий момент входят США, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россию исключили из G7 из-за присоединения Крыма и войны на востоке Украины.

Клинцевич пояснил, что формат G7 больше не играет существенной роли в решении мировых проблем, пишет НСН.

«„Двадцатка“ давно уже стала ключевой и основополагающей в решении всех экономических вопросов. Голос России там есть. Убрать ее оттуда никак нельзя. И это имеет значение. Что касается Германии, она сегодня сильно заинтересована в „Северном потоке - 2“. Там уже давно, как говорят в народе, „прочухали“, что со стороны России никаких угроз или спекуляции нет», — пояснил он.

По его словам, все заявления американцев по этому поводу обусловлены решением их основной экономической задачи, которая заключается в том, чтобы «переформатировать» Европу на свой сжиженный газ. Специалист подчеркнул, что это нежелательно для серьезного бизнеса в Германии. Вместе с тем, стране необходимо выполнять ряд обязательств в рамках договоренностей с США.