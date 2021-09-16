Бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался по поводу доклада Европарламента об ужесточении политики против России. По его словам, этот документ является хорошим знаком. Об этом написал Life.

В числе прочего в числе прочего в я ок«выборочном диалоге с Кремлем»

«Это можно считать хорошим знаком. Потому что будет признание того, что коллективный Запад осуществлял такие действия, искусственно создавая трудности в наших взаимоотношениях», — так прокомментировал заявление Европарламента бывший сенатор.

Он добавил, что этот документ будет неким разоблачением попыток Запада ухудшить отношения с Москвой. Для Европы, на его взгляд, невыгодно решение политических и экономических вопросов без взаимодействия с Россией, а в некоторых ситуациях даже пагубно.