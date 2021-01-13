Клинцевич рассказал о цели провокации спецназа НАТО против российского судна

СМИ Греции сообщили, что 13 января спецназ Военно-морских сил страны показательно высадился на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. На нем «искали» оружие, которое предназначено для Ливии. Дело в том, что ООН ввела эмбарго на поставки вооружений в эту страну. Российский экипаж подчинился требованиям о досмотре. Оружие не нашли. Команде принесли извинения.

Как считает Клинцевич, особенно неприятным является то, что в произошедшем участвовала Греция, так как у России с этим государством всегда были хорошие отношения.

«Раньше такое было немыслимо, а теперь мы видим со стороны греческих военных участие в настоящей провокации против России. При этом во время досмотра, естественно, ничего незаконного не нашли», — отметил экс-сенатор.

По его мнению, главной целью досмотра было создание информационного шума.