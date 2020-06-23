Клинцевич прокомментировал убийства афроамериканцев в США
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал серию смертей темнокожих в Америке публичной казнью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Политик рассказал, что «как человек, как историк абсолютно убежден, что это не самоубийство», «что это умышленно сделали и показали».
«Я не исключаю, что это все сделано искусственно — как в одном процессе, так называемой тотальной спекуляции над этой темой для политической конъектуры, направленной против Трампа, так и здесь, с точки зрения ситуации, которая проявилась таким образом», — заключил Клинцевич.
Ранее стало известно что, менее чем за месяц в стране было найдено шесть трупов афроамериканцев. Все тела находили рядом с деревьями.