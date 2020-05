Клинцевич ответил на публикацию американских СМИ о термоядерном ударе по Москве

Американское издание We Are The Mighty опубликовало материал, в котором рассказало о возможном сбросе термоядерной бомбы на Москву. Все это нужно ради создания негативной повестки вокруг России. Своим мнением поделился с RNS член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.