    07 мая 2020, 14:59

    Клинцевич ответил на публикацию американских СМИ о термоядерном ударе по Москве

    Алена Макаренко

    Американское издание We Are The Mighty опубликовало материал, в котором рассказало о возможном сбросе термоядерной бомбы на Москву. Все это нужно ради создания негативной повестки вокруг России. Своим мнением поделился с RNS член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Собеседник отечественного издания увидел две цели для подобной публикации. Во-первых, американское СМИ поддерживает негативную повестку вокруг России, а во-вторых, оно выстраивает эту повестку в выгодном себе свете. США намерены приводить факты, позволяющие дискредитировать Россию.

    Клинцевич советует воспринимать публикацию об ударе термоядерной бомбы, как работу журналистов.

    «Разговор идет о бомбе, которую могут сбросить американцы, но, конечно, кто им позволит, как это долетит? Это вопрос достаточно спорный», — отметил он.

    Ранее We Are The Mighty смоделировало удар термоядерной бомбы по Москве с помощью приложения Nukemap. Как результат — выпадение радиоактивных осадков. Из симуляции следует, что они распространились бы вплоть до Республики Коми.