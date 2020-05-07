Клинцевич ответил на публикацию американских СМИ о термоядерном ударе по Москве

Собеседник отечественного издания увидел две цели для подобной публикации. Во-первых, американское СМИ поддерживает негативную повестку вокруг России, а во-вторых, оно выстраивает эту повестку в выгодном себе свете. США намерены приводить факты, позволяющие дискредитировать Россию.

Клинцевич советует воспринимать публикацию об ударе термоядерной бомбы, как работу журналистов.

«Разговор идет о бомбе, которую могут сбросить американцы, но, конечно, кто им позволит, как это долетит? Это вопрос достаточно спорный», — отметил он.

Ранее We Are The Mighty смоделировало удар термоядерной бомбы по Москве с помощью приложения Nukemap. Как результат — выпадение радиоактивных осадков. Из симуляции следует, что они распространились бы вплоть до Республики Коми.