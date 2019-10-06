Клинцевич оценил ситуацию с американо-корейскими переговорами

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о провале рабочих переговоров между США и Северной Кореей. Он предложил подключить к ним Россию и Китай.

Клинцевич высказался по поводу сложившейся ситуации после того, как посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале переговоров, и посоветовал Вашингтону обдумать свою позицию.

США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Подробнее

«В отношениях между США и КНДР, как в калейдоскопе, хорошие новости сменяют плохие с потрясающей быстротой. Но в целом ситуация продолжает быть очень неопределенной. Похоже, США слишком торопят Северную Корею, желая получить от нее все и сразу. В свою очередь и Пхеньян простым переговорщиком не назовешь», — заявил РИА «Новости» политик.

Он предположил, что сторонам сейчас лучше успокоиться и продолжить переговоры. Их отмена будет означать откат к нулевой отметке, и ситуация может выйти из-под контроля.

«Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай. Денуклеаризация Корейского полуострова — задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны», — заключил парламентарий.

После заявление Пхеньяна о провале переговоров официальный представитель Госдепа Морган Ортагус опровергла эту информацию, назвав последнюю встречу в Стокгольме хорошей, и породившей ряд «креативных идей».

Она сообщила, что делегации обеих стран приняли приглашение шведской стороны вернуться через две недели и продолжить обсуждение.