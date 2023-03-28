Мир 28 марта 2023, 18:42 Клинцевич оценил необходимость разработок в России нового боеприпаса под беспилотники

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в разговоре с изданием SM.news заявил о необходимости разрабатывать в стране специализированные боеприпасы для уничтожения беспилотников.

Ранее Украина запросила у США авиационные бомбы К-20, которые нужны ВСУ для получения готовых кумулятивных блоков. Их планируют крепить к беспилотникам, чтобы сбрасывать на танки сверху.

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«Это дает сигнал нам, что промышленности нужно осваивать новый вид боеприпаса — для беспилотников», — таким образом прокомментировал запрос властей Украины Клинцевич.