Клинцевич отреагировал на слова Эстонии об акции «Бессмертный полк»

По словам Пыллуааса, День Победы 9 мая напоминает эстонцам о притеснениях и оккупации.

«Отлитый из бронзы солдат Красной армии и так называемый „Бессмертный полк“ для нас олицетворяют захватчиков, разорителей, являются символом репрессий и убийств», — заявил он, по данным Ura.ru.

Клинцевич прокомментировал резкое высказывание главы парламента Эстонии.

«Здесь нужно задуматься Европе, миру и прибалтийским народам, руководители которых стали у власти, сегодня так вольно трактующие память о русском советском солдате, который спас Россию, спас Европу, спас мир от фашистской чумы. Мы обратимся по поводу данного высказывания в соответствующие международные инстанции. Мы не позволим затоптать память нашего солдата-победителя, которую накануне 75-летней годовщины Победы они пытаются исковеркать, исказить», — пояснил сенатор.

По словам члена комитета, его возмутили подобные действия эстонских властей особенно в период пандемии.