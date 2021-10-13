Клинцевич отреагировал на притязания Японии на Курилы

Бывший член Совета федерации Франц Клинцевич в разговоре с ИА Nation News прокомментировал заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Он сказал, что на южную часть Курильских островов распространяется японский суверенитет.

Клинцевич отметил, что что единственным возможным развитием событий для Японии является подписание мирного договора с Россией. При этом все претензии на российские территории должны быть сняты, написало Утро.ру.

«Территория — наша, мы будем ее укреплять», — сказал политик.