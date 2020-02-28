Клинцевич отмел вариант обострения отношений Турции и России

Накалившаяся обстановка в сирийском Идлибе не может привезти к резкому ухудшению отношений между Россией и Турцией. Такое мнение в разговоре с «360» выразил сенатор Франц Клинцевич.

Он прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что Анкара из-за ситуации в Сирии может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей и отложить развертывание российских систем С-400.

Пока что это разговоры. Подобные вещи публично не обсуждаются. Есть серьезные договоренности. Когда будут конкретные вещи, тогда будут конкретные ответы. Я не думаю, что все будет так критично. У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит Франц Клинцевич сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, турецкая сторона может внешне демонстрировать свою реакцию на происходящее, но до обострения отношений дойти не должно. Однако сейчас российское посольство в Анкаре и другие здания дипмиссий взяли под охрану. Причиной стали антироссийские волнения в Турции. Прошедший ночью манифестанты в Стамбуле устроили акцию протеста около посольства РФ.

Ранее 28 февраля Анкара сообщила, что атака в Идлибе привела к смерти 33 турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по сирийским правительственным войскам. Ситуацию прокомментировало Минобороны РФ, которое поддерживает войска президента Сирии Башара Асада. В ведомстве «Интерфаксу» рассказали, что попавшие под обстрел турецкие подразделения находились среди боевиков. В российском Министерстве обороны отметили, что Анкара не предупреждала о нахождении своих военных в месте атаки.

США воспользовались эскалацией и уже предложили Турции отказаться от российских ЗРК С-400.