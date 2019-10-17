В ситуации с американскими дипломатами в Северодвинске есть некоторые очень серьезные моменты, озвучивать которые пока не стоит. Об этом «360» рассказал сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич. В беседе он также затронул тему вседозволенности для представителей разведсообщества США и дал оценку их поведению.

«Отдельные представители разведывательного сообщества, особенно американского, всегда решают несколько задач. Ключевая — задача их вседозволенности. Они избранные. Они вправе делать то, что считают нужным. Закрытый город, особый статус пребывания, особенно для иностранцев — такое есть в каждой стране. Ни один наш дипломат в США, не согласовав свой маршрут, не может свободно перемещаться», — заявил Клинцевич.

Россия отправит ноту протеста США из-за дипломатов в Северодвинске Подробнее

Собеседник предупредил, что в ближайшее время в информационном пространстве начнутся разговоры о «злых русских» и обвинения в непотребном подходе к американским дипломатам. Сенатор уверен, что снятые с поезда американцы обо всем знали, все понимали и целенаправленно провели провокацию.

«Наши спецслужбы действовали правильно, в соответствии с законодательством. Российские законы и российский порядок на нашей территории будут соблюдать все, включая американцев. Вот это главная мысль нашего разговора», — подытожил Клинцевич.

14 октября военно-морского атташе при американском посольстве США Уилльяма Уитситта, атташе при посольстве США Джерри Арриолу Энтони и американского военном атташе Д. С. Данна сняли с поезда, который ехал из Неноксы в Северодвинск.

Конечный пункт — это территория с ограниченной возможностью посещения иностранцами. У дипломатов с собой не было разрешающих документов. После проверки паспортов американцев отпустили.

МИД РФ отправит в Вашингтон ноту протеста в связи с поведением атташе.