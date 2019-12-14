Клинцевич назвал ввод миротворцев ООН в Донбасс наихудшим исходом

Украина может обратиться в ООН, чтобы в Донбасс ввели миротворческую миссию. Однако это может привести к эскалации сложившейся ситуации, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Миссия ООН это профанация, она уже была и толка от нее никакого нет. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при ее попустительстве все-таки начнут эскалацию ситуации в Донбассе, зачистки и освобождение, как они говорят, территорий от граждан Украины», — пояснил Клинцевич в разговоре с «360».

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По словам сенатора, такой исход событий является наихудшим. Кроме того, сейчас на Украине никто не собирается выполнять Минские соглашения.

Клинцевич выразил серьезное опасение, что США не дадут Украине выполнить эти самые соглашения несмотря на то, что были достигнуты договоренности.

«Это жизнь, она там (на Украине —прим.ред.) рано или поздно распределится, а вот в Донбассе идет война и перспективы ее окончания я не вижу, и миссия ООН, к сожалению, не при делах», — отметил он.

Сенатор добавил, что миротворцы могли бы помочь в урегулировании конфликта, если бы выполняли свои обязанности и информировали о происходящем другие страны.

«По 50-60 обстрелов было и раньше и сейчас есть, они же на это не реагируют, а люди медленно по два, по три, ребенок, старик, женщина уходят из этой жизни. Таковы реалии жизни в Донбассе. Давайте подождем, посмотрим», — заключил Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев обратиться к миротворческой миссии ООН, если Минские соглашения себя исчерпают.