Желание Грузии вернуть авиасообщение с Россией говорит о том, у местной власти началось «прозрение», которое стало возможным благодаря народу республики. Как сообщило РИА ФАН, с таким заявлением выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он пояснил, что отказ россиян от туристических поездок в Грузию очень серьезно ударил по экономике республики. А началось все с глупости, которую допустило руководство страны, что в итоге привело к массовым волнениям и ухудшению всей ситуации в стране.

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После того, как россияне увидели тот цинизм, который допускали грузинские парламентарии и телеведущие, они вообще отказались ездить туда отдыхать.

«Как следствие, пострадали люди, живущие за счет туризма. И народ в очередной раз понял, что провокации против России недопустимы, что они приводят к плачевным последствиям, что необходимо налаживать отношения между нашими странами. Сначала это понял грузинский народ, а потом это пришлось признать грузинским властям», — пояснил сенатор.

Клинцевич отметил, что Россия с самого начала предупреждала руководство Грузии о последствиях. Но теперь официальный Тбилиси пытается сделать шаг назад.

«Грузинские заявления о необходимости восстановления авиасообщения и нормализации отношений с Россией я бы назвал лишь началом осмысления происходящих процессов. А как будет происходить дальше — покажет время. Если возьмутся за голову — спасут свой народ», — подытожил Франц Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о необходимости скорейшего восстановления авиасообщения с Россией. До этого глава правительства страны Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси должен сделать первый шаг для нормализации отношений с Москвой.