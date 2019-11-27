Клинцевич назвал провокацией призыв четырех стран к России из-за Украины

Эстония, Литва, Швеция и Украина призвали Россию к соблюдению международного права и свободе навигации. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с «360» назвал такое заявление провокацией и заверил, что Москва придерживается всех необходимых процедур судоходства.

«Это политическая акция, организованная и созданная как информационный повод, который косвенно формирует негативное мнение о России, о ее, скажем так, неадекватности с точки зрения осуществления международных отношений. На самом деле все же знают, что никаких проблем с доступом в украинские порты нет», — сказал «360» сенатор.

Клинцевич пояснил, что есть определенное понятие заявки, которая подается и оформляется для прохода кораблей. После оформления бумаг, проходит некоторое время и суда могут плыть, в этом «нет никакой проблемы».

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«Все это связано с этими событиями, которые были с тремя кораблями. Они сейчас и дальше будут эксплуатировать эту тему. Сначала устроили провокацию, прорывая границу. Все здравомыслящие люди это понимают. Потом, когда вещдоки в виде трех катеров, которые мы отдали, они выбросили унитазы в море», — отметил он.

По слова сенатора, Украина делала все это, чтобы дополнительно дискредитировать Россию.

«Ну, это так по-украински «не съем, так надкушу», знаете этот принцип. И сегодня это тоже звенья одной цепи: «Давайте, вот, друзья мои, давайте, мы хотим поддержки. У нас нет доступа. Давайте сделаем заявление. По поводу Прибалтийских стран — понятно. Там шавки, лишь бы их сейчас максимально не трогали и не требовали долги, а вот Швеция для меня, честно говоря, удивила», — продолжил Клинцевич.

Он добавил, что такие страны, как Швеция владеют всей необходимой информацией и знают, что на самом деле происходит вокруг ситуации с Крымом и Керченским проливом. Именно поэтому заявления стран можно рассматривать, как очередную информационную провокацию, которую сделали для обсуждения.

«Проблем у украинских кораблей нет, как и у других стран. Просто необходимо выполнить международные положения по судоходству, которые определены международным правом и больше никаких проблем нет. Делайте то, что требуется по закону и плавайте сколько хотите», — заключил сенатор.

Речь идет о заявлении глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины. Они призвали Россию придерживаться международных норм и открыть свободный доступ в украинские порты в Азовском море.