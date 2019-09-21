Клинцевич назвал отказ Украины от ПАСЕ глупостью и попыткой привлечь внимание

Отказ делегации от Украины приезжать на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — не более чем каприз. Шумиха в СМИ пройдет быстро, и потом все забудут про это. А Россия и ПАСЕ уж точно ничего не потеряют. Своим мнением с «360» поделился Франц Клинцевич, сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Каприз Украины, которая лишила себя с точки зрения здравого смысла, такой серьезной международной площадки, как ПАСЕ. Это попытка привлечь внимание к себе и к неким своим проблемам», — отметил он.

Украина отказалась участвовать в ПАСЕ Подробнее

По мнению Клинцевича, это внимание краткосрочное. СМИ некоторое время про это поговорят, а потом у всех будут свои дела, поэтому заявления Киева забудутся.

Шаг Украины для России ничего не значит, уверен сенатор.

«Для нас это абсолютно ничего не значит», — заявил Клинцевич.

Да и Европа уже устала от Украины. Хоть первое время Прибалтийские республики будут отстаивать интересы Украины, в целом обстановка не изменится. Кроме того, ПАСЕ тоже ничего не теряет.

Это очередная глупость, которую в политическом угаре, привлекая к себе внимание, демонстрируют украинские политики Франц Клинцевич

По его мнению, для Украины в ее же отказе нет ничего позитивного и перспективного. Клинцевич сожалеет, что братская страна так себя ведет. Он считает россиян терпеливым народом, поэтому они подождут, когда соседи поумнеют.

Ранее делегация Украины отказалась ехать на ближайшую сессию ПАСЕ, писал сайт «Утро.ру». Совет Европы якобы откровенно игнорирует интересы Украины. Поэтому теперь Киев будет работать над восстановлением доверия к организации.