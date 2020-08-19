Клинцевич назвал новой провокацией публикацию записи «вербовки бойцов ЧВК „Вагнер“»

Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала запись разговора якобы между сотрудниками ЧВК «Вагнер» и СБУ. Сенатор Франц Клинцевич назвал это продолжением провокации с задержанием россиян в Белоруссии.

Аудиозапись «вербовки» появилась на YouTube-канале Соколовой. На записи некий Денис Харитонов рассказывает, что воевал за сепаратистов в 2014 году в батальоне «Степь». По его словам, он сбил вертолет и два штурмовика Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса. Затем сотрудник СБУ общается с Александром Сидоровым, который говорит о своем участии в боевых действиях в ЛНР и под Донецком.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что пока не слушал опубликованную запись, но уже весь мир знает о провокации, которую устроила СБУ в Белоруссии.

«Наверное, здесь есть необходимость подумать и дать оценку тому, как работали спецслужбы Белоруссии — проверили или не проверили эти вещи. Но людей ввели в Белоруссию, подготовили легенду, эту легенду проплатили через командировочные и билеты», — сказал сенатор.

Он напомнил, что людей в итоге задержали. Если бы шум вокруг этой истории не подняли, то, возможно, всех бы просто отпустили и извинились.

«Но они же на этом попытались сделать пиар, взорвали общественное мнение. Сегодня из того, что вы мне сказали, это дополнительное подтверждение того, что спецслужбы Украины подобными вещами занимались», — добавил Клинцевич.

Сенатор отметил, что, возможно, нанизывается новая провокация на уже раскрытую ситуацию. По его словам, это является многоходовкой, которая говорит о профессиональной работе спецслужб.

«Это очень похоже на работу Центрального разведывательного управления. Оно любит такие мероприятия, где одно на второе и третье — так называемая „китайская шкатулка“. Дальше будут уже мусолить, не отрицая случившийся факт», — пояснил Клинцевич.

Спецслужбы не будут отрицать, что они действительно отправили людей в Белоруссию. При этом будут подчеркивать, что был сотрудник ЧВК «Вагнер», сбивший два штурмовика и вертолет.

«Мне кажется, что это суперкрутой крендель. Я не знаю, я семь лет пробыл на войне, в Афгане специальной группой командовал, что-то у меня таких больших результатов не было. <…> Это все очень похоже на такую расследуемую провокацию», — заключил сенатор.

В конце июля стало известно о задержании 33 россиян в Белоруссии. Их обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед выборами президента. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала задержание россиян в Минске провокацией, которую устроило третье государство. В итоге 14 августа задержанные вернулись в Россию. Они тоже отметили, что их поездка в Венесуэлу через Минск больше похожа на провокацию.