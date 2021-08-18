Клинцевич назвал действия талибов* правильными для завоевания авторитета в Афганистане

Талибы* пообещали восстанавливать экономику Афганистана, а также не мстить представителям бывшего режим. По мнению председателя Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, представители движения «Талибан»* ведут сейчас себя очень правильно. Они пытаются добиться авторитета у афганцев.

«Это правильно выверенная психологическая комбинация. Ведут они себя очень правильно. Тем самым они получают и завоевывают авторитет народа», — заявил Клинцевич в разговоре с «360».

При этом он заметил, что были случаи казней и преследований со стороны талибов*. По словам экс-сенатора, несмотря на гарантии, чиновники павшего режима, скорее всего, не удержатся у власти.

«Мы понимаем, что там среда неоднородная и что есть полевые командиры, не завязанные чисто на „Талибан“*. Есть уже более 30 тысяч представителей ИГ**, которые живут, скажем, в мирном сосуществовании с талибами*», — добавил он.

Клинцевич отметил несколько странностей в скором уходе американцев из Афганистана. В частности, оружие и техника были переданы «Талибану»*, а не представителям власти.

«Я в этом вижу умысел и договорники», — сказал экс-сенатор.

По его прогнозу, к Новому году ситуация в регионе поменяется, ее будут дестабилизировать. Клинцевич предположил, что американские власти постараются создать волнения в постсоветских, среднеазиатских республиках.

Талибы* 17 августа провели первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Они заявили, что жителям страны ничего не угрожает, поэтому им не стоит бежать из страны. Также боевики сказали, что не собираются сводить счеты с теми, кто выступал против группировки. Представители «Талибана»* пообещали полную безопасность территориям дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.