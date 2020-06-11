Клинцевич назвал «блокировку» патруля России в Сирии самоутверждением США

В Сети появилось видео, как военные США якобы попытались помешать проехать российскому патрулю в Сирии. Но такая «блокировка» говорит только о желании американцев самоутвердиться.

«Это они так утверждаются. Понимаете, там, где есть русские и присутствуют американцы, в силу их национального снобизма, высокомерия, они никак не могут принять того, что они не чувствуют там себя хозяевами. Каждый раз, если есть такая возможность в самоутверждении, происходят такие бытовые мальчишеские вещи», — сказал «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что такие вещи продолжаются до тех пор, пока «не начистили рожу», а это может произойти в любой момент. В качестве примера сенатор привел Югославию и отметил, что американцы не могут перенести того унижения. Русские называли их «пиндосами» за неопрятный внешний вид и неаккуратность.

«Второй момент: национальная исключительность настолько у них зашла далеко, что в этой исключительности им сложно очень представить. Они болезненно реагируют на то, что наши истребители перехватывают их разведчиков, контролируют их передвижение вдоль наших границ», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, это все приводит к тому, что американцы пытаются именно самоутвердиться и показать, кто в доме хозяин. При этом всем стоит понять, что там, где работает Россия, диктовать свои условия невозможно.

«Конечно, здесь есть и предвыборная составляющая, которую будут потом использовать. Но это было так всегда. Это связано с американцами. Нужно смириться с тем, что мир стал многополярным, что жить нужно в многополярном мире, что однополярности и американской исключительности больше нет», — сказал он.

Клинцевич подчеркнул, что Россия находится в Сирии в рамках международного права, в отличие от американской стороны. Российские военные помогают сирийцам в то время, как США спонсируют террористические организации.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, по утверждению авторов, видно, как российским военным пытались помешать проехать в сирийском населенном пункте Абра. Американская бронемашина M1235 MRAP выехала перед российской. После этого автомобиль заглох, а российские военные продолжили патрулирование.