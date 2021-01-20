Клинтон заподозрила Трампа в беседе с Путиным перед беспорядками в Вашингтоне

Отмечается, что о своем подозрении Клинтон рассказал в ходе беседы со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — обратила внимание Клинтон.

По ее мнению, в Конгрессе нужно сформировать специальную комиссию, которая будет заниматься выяснением вероятных связей между Трампом и Путиным. Клинтон добавила, что подобное расследование поспособствует исправлению ущерба, нанесенному «национальной безопасности» страны.