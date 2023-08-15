Мир 15 августа 2023, 16:48 Клинтон заявила об ужасном моменте для США Клинтон назвала суд над Трампом ужасным моментом для США U.S. Department of State

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Уголовные обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа стала ужасным моментом для всей страны. Об этом изданию The Hill сказала бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон.

«Не знаю, кого может вообще удовлетворить этот судебный процесс. Для нашей страны это просто ужасный момент, когда во всех этих преступлениях обвинили бывшего президента», — заявила она.

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При этом Клинтон указала на положительные моменты ситуации с Трампом.

«Тем не менее, предъявленные обвинения говорят о том, что наша система работает. Попытки сторонников Трампа подорвать демократию и замолчать правду стали достоянием всей общественности», — добавила бывший государственный секретарь.

Ранее стало известно, что суд в Джорджии выдвинул обвинение против Трампа по делу о вмешательстве в процесс выборов в 2020 году.

Всего против бывшего президента ведут расследование по 13 пунктам, среди которых — подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, подача ложных документов, нарушения в борьбе с коррупцией, заговор с целью подлога.