Клинтон заявил, что Белый дом при Трампе превратился в эпицентр урагана

В трудные для страны времена Белый дом должен быть командным центром, но при Дональде Трампе он стал эпицентром урагана. Об этом заявил бывший президент США Билл Клинтон.

По словам Клинтона, президентство Трампа можно сравнить с хаосом. Нынешний американский лидер не способен последовательно управлять страной. Экс-президент отметил, что при Трампе неизменны только непризнание своей ответственности и перекладывание вины на другого.

«Дональд Трамп заявляет, что мы занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет [Белого дома] должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана», — привел ТАСС слова Клинтона.

Он добавил, что за время распространения коронавируса в США число безработных только выросло. Более того, в стране стало больше разорившихся компаний, а количество смертей от инфекции стремится к 200 тысячам человек.

«Как отреагировал Дональд Трамп? Он сначала заявил, что вирус взят под контроль и скоро исчезнет. Когда этого не произошло, он каждый день по телевизору бахвалился своими успехами, хотя ученые выжидали, чтобы предоставить нам жизненно важную информацию», — пояснил экс-глава США.

Клинтон подчеркнул, что Трамп просто игнорировал советы специалистов, когда они ему не нравились. Также он заявил, что на предстоящих выборах будет поддерживать кандидата от демократов Джо Байдена. Клинтон заверил, что Байден является человеком долга, который может взять на себя ответственность.