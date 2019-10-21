Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану. Там фигурирует Хрущев

Хиллари Клинтон пошутила над Дональдом Трампом, опубликовав пародию на его письмо президенту Турции Тайипу Эрдогану. В нем глава США призвал турецкого коллегу «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня». В письме Клинтон фигурирует Никита Хрущев.

Пародийное письмо опубликовано в Тwittеr Клинтон. Оно датировано 16 октября 1962 года. Адресант — Джон Кеннеди, а получатель — «премьер Хрущев».

«Дорогой премьер Хрущев, не будь козлом, ладно? Убери свои ракеты с Кубы. Все скажут: „Ура! Хрущев! Ты лучший!“ Но если ты этого не сделаешь, то все такие: „Ну что за дурак“ — и назовут твою отстойную страну The Soviet Bunion», — говорится в пародийном письме. Эту игру букв можно перевести как «Советский Отстоюз», где boo, в английском значении, — звук освистывания.

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На днях Трамп направил Эрдогану письмо, в котором выразил беспокойство турецкой военной кампанией «Источник мира», направленной на борьбу с курдами и террористами. Президент США предложил коллеге из Турции заключить сделку, так как он не хотел быть ответственным за разрушение экономики страны.

«История благосклонно отнесется к тебе, если ты все сделаешь правильно и гуманно. Или в истории ты останешься как дьявол, если не сделаешь все хорошо. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком», — написал Трамп.