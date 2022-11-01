Клинтон потребовала от Трампа более миллиона долларов из-за обвинений в попытке влиять на выборы | 360°

Мир 01 ноября 2022, 08:24 Клинтон потребовала от Трампа более миллиона долларов из-за обвинений в попытке влиять на выборы Bloomberg: Клинтон через суд хочет получить с Трампа миллион долларов из-за обвинений flickr

Читать 360tv в

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Клинтон хочет получить от него и его адвокатов 1,06 миллиона долларов за подачу якобы необоснованного иска, где она обвиняется в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2016 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ.

По данным агентства, политик потребовала именно эту сумму как компенсацию расходов и судебных издержек, которые понесла она и другие связанные с Демократической партией ответчики.

Реклама

Однако один из адвокатов экс-президента США, Алина Хабба, посчитала заявление Клинтон «провокационным обвинением».

Реклама

Трамп в марте 2022 года подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии. Он обвинил их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года. Бывший глава Белого дома заявил, что они собирались это сделать с помощью распространения ложной информации о его сговоре с Россией. Окружной суд в сентябре отклонил иск. Все дело в том, что иск подали слишком поздно, также в нем не было предоставлено никаких доказательств. Об этом напомнила газета «Известия».