Клинтон пошутила над Трампом после его блокировки в Twitter

Клинтон сделала репост своего же твита четырехлетней давности. Он был адресован бывшему оппоненту в президентской гонке Трампу. В том своем сообщении Клинтон призвала Трампа удалить аккаунт в социальной сети.

Источник фото: Twitter

Ретвит публикации она сопроводила «галочкой.

Массовая цензура в Сети началась против Дональда Трампа после того, как его сторонники устроили штурм Капитолия.

Первым Трампа заблокировал Twitter. Но первый бан компания выдала только на 12 часов. На следующий день после еще двух сообщений аккаунт действующего президента США оказался замороженным на постоянной основе. Трампу также больше не доступны Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch. Его сын, Дональд Трамп-младший назвал цензуру цифровых гигантов убийством свободы слова.