Клинтон поддержит Джо Байдена в борьбе за президентское кресло США

«Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас», — приводит слова Клинтон сайт «ПолитЭксперт».

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она «имела честь» работать с ним не один год. Она также отметила, что у нее с кандидатом в президенты много общих ценностей.