Клинтон не исключила участие в борьбе за пост президента США в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что может принять участие в президентских выборах в 2020 году. В 2016 году она проиграла действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

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«Никогда, никогда, никогда не говори никогда», — ответила Клинтон на вопрос журналиста в интервью телеканалу ВВС.

Она уточнила, что испытывает «колоссальное давление» по этому поводу. Между тем, экс-госсекретарь заметила, что на данный момент не рассматривает возможность баллотироваться всерьез.

Хиллари Клинтон впервые заявила, что поборется за пост президента Соединенных Штатов на выборах 2008 года. Тогда по по итогам праймериз она уступила другому кандидату от демократов Бараку Обаме.

Спустя восемь лет, в 2016 году, съезд Демократической партии США утвердил ее своим главным кандидатом на пост лидера страны. Выборы прошли 8 ноября 2016 года. Победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Очередные выборы президента США состояться 3 ноября 2020 года. Демократическая партия выдвинет своего кандидата в середине июля 2020 года, республиканцы сделают то же самое в конце августа. Трамп уже заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.