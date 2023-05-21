Мир 21 мая 2023, 07:06 Клинтон назвала победу Трампа на выборах в США концом для Украины Бывшая госсекретарь США Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине Фото: правительство США / Flickr

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Победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в 2024 году станет концом для Украины и американской демократии. Такое мнение в интервью Financial Times высказала экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Это был бы конец демократии в Соединенных Штатах. Это также был бы конец для Украины. И он вывел бы нас из НАТО», — сказала она.

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Политик добавила, что не верит в победу Трампа. Она также признала, что возраст действующего президента Штатов Джо Байдена является проблемой, однако она предложила рассматривать его кандидатуру не как идеал, а как альтернативу для Трампа.

Клинтон высказалась и по поводу Китая. По ее мнению, председатель КНР Си Цзиньпин в течение ближайших трех-четырех лет попытается решить проблему Тайваня. Она также отметила, что российская специальная военная операция лишь отодвинула этот вопрос для китайского руководства.

Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. Его возможными конкурентами уже назвали экс-главу США Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Однако последний пока не подтвердил свое участие в предвыборной гонке.

Между тем власти США всеми силами пытаются отвлечь Трампа от подготовки к президентской кампании 2024 года, вызывая его на дачу показаний и дергая по судам.