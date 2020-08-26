Клинтон дала совет Байдену, как выиграть выборы

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон дала совет нынешнему выдвиженцу от Демпартии Джо Байдену. Клинтон считает, что он ни в коем случае не должен соглашаться с проигрышем в день выборов.

«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, потому что, я думаю, это затянется», — сказала Клинтон в эфире телеканала Showtime.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Из-за распространения коронавируса во многих штатах бюллетени будут отсылать по почте.

Из-за этого, по словам Клинтон, в день выборов небольшое преимущество может быть у действующего президента Дональда Трампа.

Но в конечном итоге, по ее мнению, выиграет Байден. Это случится только если демократы «не отступят ни на шаг» и будут «так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона».

В 2016 году Клинтон соперничала за президентский пост со строительным магнатом Трампом и проиграла ему. Она признала поражение на следующий день после выборов, поздравив бывшего соперника.