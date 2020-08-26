Клинтон дала совет Байдену, как выиграть выборы
«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, потому что, я думаю, это затянется», — сказала Клинтон в эфире телеканала Showtime.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Из-за распространения коронавируса во многих штатах бюллетени будут отсылать по почте.
Из-за этого, по словам Клинтон, в день выборов небольшое преимущество может быть у действующего президента Дональда Трампа.
Но в конечном итоге, по ее мнению, выиграет Байден. Это случится только если демократы «не отступят ни на шаг» и будут «так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона».
В 2016 году Клинтон соперничала за президентский пост со строительным магнатом Трампом и проиграла ему. Она признала поражение на следующий день после выборов, поздравив бывшего соперника.