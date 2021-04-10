Клинические испытания третьей вакцины Sinopharm пройдут в Китае
Власти Китая одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на китайскую соцсеть Weibo.
«Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса», — говорится в заявлении компании.
Новый препарат обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма. Помимо этой прививки, в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый.
В Швейцарии 55 человек скончались после вакцинации от коронавируса. Средний возраст умерших составлял 84 года. У большинства пациентов были серьезные заболевания. Тем не менее доказательств того, что к смерти привела именно вакцина, регулятор не обнаружил.
Накануне Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) объявило о начале проверки вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор намерен выяснить ее влияние на образование тромбов. Пока известно о четырех осложнениях, при которых тромбы закупоривали сосуды. Один человек в результате скончался.