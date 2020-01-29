Климов отреагировал на обращение ПАСЕ к России из-за решений ЕСПЧ

«Мы — члены ПАСЕ, и сейчас наш зампред Госдумы Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ. То есть ассамблея — наш общий орган. Это не орган кого-то, чтобы нас пороть или воспитывать. Это орган, в котором мы тоже сегодня имеем полновесный голос и работаем», — отметил Климов.

Сенатор обратил внимание на то, что Россия делится с членами Совета Европы планами на законодательные изменения в государстве.

«Мы можем обмениваться опытом, но это не значит, что мы будем беспрекословно кого-то слушать и выступать в роли мальчиков для битья или школьников, которым надо у кого-то спрашивать разрешение. Это первый важный момент. Одна из нынешних поправок в Конституцию — ровно об этом. А второй момент заключается в том, что все, что сегодня отрабатывается в качестве поправок, полностью соответствует основополагающим разделам Конституции, которые не меняются. А они в свою очередь опираются на основополагающие принципы международного права. За эти линии никто выходить не собирается», — пояснил Климов.

По мнению парламентария, ПАСЕ выступила с подобным призывом, потому что «традиционные оппоненты Москвы все извращают с утра до вечера и запускают фейки про какие-то конституционные перевороты и прочую белиберду».