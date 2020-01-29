    29 января 2020, 13:54

    Климов отреагировал на обращение ПАСЕ к России из-за решений ЕСПЧ

    Ольга Ситникова

    Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил просьбу. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Мы — члены ПАСЕ, и сейчас наш зампред Госдумы Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ. То есть ассамблея — наш общий орган. Это не орган кого-то, чтобы нас пороть или воспитывать. Это орган, в котором мы тоже сегодня имеем полновесный голос и работаем», — отметил Климов.

    Сенатор обратил внимание на то, что Россия делится с членами Совета Европы планами на законодательные изменения в государстве.

    «Мы можем обмениваться опытом, но это не значит, что мы будем беспрекословно кого-то слушать и выступать в роли мальчиков для битья или школьников, которым надо у кого-то спрашивать разрешение. Это первый важный момент. Одна из нынешних поправок в Конституцию — ровно об этом. А второй момент заключается в том, что все, что сегодня отрабатывается в качестве поправок, полностью соответствует основополагающим разделам Конституции, которые не меняются. А они в свою очередь опираются на основополагающие принципы международного права. За эти линии никто выходить не собирается», — пояснил Климов.

    По мнению парламентария, ПАСЕ выступила с подобным призывом, потому что «традиционные оппоненты Москвы все извращают с утра до вечера и запускают фейки про какие-то конституционные перевороты и прочую белиберду».