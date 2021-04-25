Климкина напугало предложение России по Донбассу

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал предложение России встретиться с нормандской четверкой на оккупированном Донбассе «дрянью и провокацией». Он считает, что оно преследует единственную цель, показать, что на востоке страны идет гражданская война.

Климкин предупредил в Facebook, что встреча нормандской четверки в Донбассе «легализует» непризнанные Донеwкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) республики. Это сделает минские соглашения бессмысленными. Поэтому Климкин предложил США и всему Западу на фоне выдачи «сотен тысяч российских паспортов» разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении к России. В противном случае, Украина перестанет быть равноправным участником международных переговоров.

«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — заявил Климкин.

Ранее Кремль предложил Франции и Германии встретиться до 27 апреля на востоке Украины с представителями Киева, Донецка и Луганска. Окружение президента Украины Владимира Зеленского высказалось резко против саммита в таком формате.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, президент Украины Владимир Зеленский вызывает раздражение и у Евросоюза, и у собственного народа потому, что выдвигает сомнительные инициативы.