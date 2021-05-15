Климкина испугали слова Путина об Украине

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин признался, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России. Своим беспокойством бывший министр поделился в соцсетях.

«Слова Путина сегодня о нас как „анти-России“ не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Климкина, президент РФ говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для РФ.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — предупредил экс-министр.

О том, что Украину превращают в антипода России, Путин заявил 14 мая на оперативном совещания с членами Совбеза РФ. Президент прокомментировал арест лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, отметив, что на Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности». Путин также обратил внимание, что в этой стране в стране происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ.

На Украине считают, что арест Медведчука является законным способом лишить его возможности «наносить разрушительный вред» госбезопасности. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский.