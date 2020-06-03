Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
По его словам, рассматривать возможности возобновления поставок могут только враги Украины и предатели. Об этом Климкин заявил в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Нынешний глава МИД страны Дмитрий Кулеба уже открестился от идеи помогать России и, в частности, Крыму с обеспечением пресной воды. Он назвал ситуацию «более чем критической» и подчеркнул, что без Украины Россия не справится, но помогать ей никто не собирается.
Ранее власти Крыма предложили подать иск к Украине из-за водной блокады. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым пережил уже не одну проблему и справится и с этой.
Еще раньше депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала верховного комиссара ООН по правам человека принять меры, чтобы Украина снова открыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу.
До апреля 2014 года пресная вода в Крым поступала из реки Днепр, Северо-Крымский канал построили еще во времена Украинской ССР.