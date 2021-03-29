Климкин заявил о «фундаментальной» ошибке Зеленского в стратегии по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский совершил «фундаментальную ошибку» в принятой стратегии «деоккупации» Крыма. Президенту не стоило отдавать подготовку плана кабмину.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все „утонет“ в нашей бюрократии», — написал Климкин в Facebook.

Он считает, что реализовать стратегию возвращения Крыма должны сотрудники Совета национальной безопасности, так как кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил план стратегии «деоккупации» Крыма. Подготовить план и его реализацию должно правительство страны. Нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что это одно из основных направлений политики страны.

Павел Климкин занимал пост министра иностранных дел с 2014 по 2019 год. В конце июня 2019 года между Климкиным и Владимиром Зеленским произошел конфликт, имеющий отношение к судьбе задержанных российскими властями в ходе пограничного конфликта в Керченском проливе, после чего ушел в «политический отпуск».