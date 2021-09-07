Климкин заявил, что Украина не создаст систему ПВО без помощи США

Украине потребуется много времени и средств, чтобы создать и развить собственную систему ПВО. Без помощи США стране в этом вопросе не обойтись.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заметил в эфире телеканала ICTV, что любые расходы на систему ПВО в разы превышают оборонный бюджет государства.

«Или мы ее просто берем у американцев. <…> Или мы это покупаем, или разрабатываем. В любом случае это годы, а нам нужно обеспечивать безопасность сегодня, завтра и послезавтра», — сказал он.

Климкин подчеркнул, что Украина не справится без сотрудничества с американской стороной. А в случае полномасштабной войны с Россией именно глава США Джо Байден начертит красную линию президенту РФ Владимиру Путину.

«Если начнутся авиационные или ракетные атаки, то Россия попадет в абсолютно другую реальность, а не просто в изоляцию», — заявил бывший министр.

По его словам, Байдену не удастся так сделать, если Путин «пойдет на масштабную гибридную дестабилизацию — от социально-экономической до информационной». В заключение Климкин сослался на слова американцев о верховенстве права, стойкости и стабильности общества.