Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День Победы

У России нет права праздновать День Победы. Этот день Москва использует, чтобы «раскручивать новые войны». С таким заявлением выступил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», — заявил Климкин в эфире Еспресо.TV. Он добавил, что отношение Европы ко Второй мировой войне базируется на принципе «никогда больше», тогда как Россия якобы демонстрирует обратное.

Собеседник телеканала призвал всех украинцев быть бдительными и не поддаваться на некие «исторические провокации» со стороны Москвы. Украина приобщилась к традиции отмечать победу над Германией по западноевропейскому образцу. 8 мая там празднуют День памяти и примирения, который учредили пять лет назад.

Ранее Климкин призвал не дать России «приватизировать» победу над нацизмом. Бывший украинский министр отметил, что Москва «присвоила победу и сделала ее своим оружием как внутри страны, так и за ее пределами». По его словам, в России «уничтожили настоящую историю Второй мировой войны».