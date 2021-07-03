Климкин упрекнул Евросоюз в нежелании «убивать» Россию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климин выразил недовольство из-за того, что Евросоюз не хочет усиливать санкционное давление на Россию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

Экс-глава украинского МИД заявил, что Киеву хотелось бы видеть от ЕС санкций, которые бы ударили по России и «убили» ее. Рестрикции действуют стратегически, но этого недостаточно, по его мнению.

Климкин выразил уверенность, что европейские власти на 100% не хотят вводить санкции, которые бы «разрушили» Россию.

«Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет», — пожаловался он.

При этом Климкин признал, что Украина «проиграла битву» за «Северный поток — 2», сообщило РИА «Новости».

Бывший министр также предположил, что США усилят санкционное давление на РФ только в том случае, если вашингтонская администрация не сможет «договориться» с Москвой. Но в Соединенных Штатах есть стороны, заинтересованные в сохранении экономических связей с Россией. Поэтому Белый дом в любом случае будет действовать постепенно, сказал Климкин.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил о стремлении к доверительным отношениям между ЕС и Россией.