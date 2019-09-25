Климкин: Украина останется в истории США причиной импичмента Трампа

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США», — заявил он.

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Политик также подчеркнул, что такое развитие событий «не очень весела перспектива». Но это, по его словам, покажет остальным, на что способна Украина.

Скандал с импичментом президенту США Дональду Трампу начался после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась еще 25 июля, но обвинения американскому лидеру выдвинули лишь 21 сентября. The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надавил на Зеленского, требуя от него начать расследование против сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантера.

В ответ на это Байден-старший обвинил президента США в недопустимом превышении полномочий, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о том, что началось расследование в рамках импичмента Трампу.