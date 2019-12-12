Климкин сравнил фото Трампа с Лавровым и с собой

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в Facebook коллаж из двух фотографий. На одном снимке он сам с президентом США Дональдом Трампом, а на втором с американским лидером позирует глава МИД РФ Сергей Лавров. Климкин оценил кадры и заявил, что его вышел душевнее.

«Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было», — написал Климкин, приложив коллаж.

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Обе фотографии были сделаны во время переговоров в Вашингтоне. На первом снимке Лавров стоит в Овальном кабинете справа от Трампа, который сидит за столом. На втором кадре поза у президента США аналогичная, а Климкин опирается на его стол.

В комментариях одна из пользовательниц подчеркнула, что глава МИД России получил образование в МГИМО, а Климкину с образованием в области физики «нужна точка опоры».

«Лично я вижу в фотографии с Климкиным услужливую собачку, которая опирается на передние лапы», — подметил другой подписчик.