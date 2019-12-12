Климкин сравнил фото Трампа с Лавровым и с собой
«Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было», — написал Климкин, приложив коллаж.
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Обе фотографии были сделаны во время переговоров в Вашингтоне. На первом снимке Лавров стоит в Овальном кабинете справа от Трампа, который сидит за столом. На втором кадре поза у президента США аналогичная, а Климкин опирается на его стол.
В комментариях одна из пользовательниц подчеркнула, что глава МИД России получил образование в МГИМО, а Климкину с образованием в области физики «нужна точка опоры».
«Лично я вижу в фотографии с Климкиным услужливую собачку, которая опирается на передние лапы», — подметил другой подписчик.