Климкин раскритиковал украинцев, нежелающих вступать в НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин заявил, что меньше половины жителей выступили «за» вступление страны в НАТО. Признали себя сторонниками России еще 13% украинцев.

Бывший глава МИД увидел в этом причины скептического отношения США и Евросоюза к перспективам вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Киеве, сообщило РИА «Новости».

Украина стала шестым государством в мире, которое получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Но для вступления в альянс ей требуется соответствовать ряду критериев. Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля заявил, что Евросоюзу и НАТО пора определиться со своими решениями. Эксперты предполагают, что процесс вступления в Североатлантический союз для Украины может затянуться на 20 лет.

Следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса. Глава НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что участникам предстоит обсудить основные планы до 2030 года и найти способ противостоять вызовам современности и завтрашнего дня.