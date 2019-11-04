Климкин призвал «назло всем» сделать из Украины державу

WP: Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства Подробнее

Экс-министр иностранных дел Украины отметил, что не знает, насколько правдивы данные утверждения. По мнению Климкина, президенты США и России якобы не считают Украину страной.

«Пусть не верят в нас, каждый по-своему. Главное, чтобы мы поверили в себя. Давайте назло всем, кто не верит в нас, построим державу. И тогда говорить будем мы», — написал дипломат на своей странице в соцсети.

Газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома опубликовала материал, в котором говорилось, что все годы своего президентства Дональд Трамп испытывает глубокую неприязнь, которая граничит с ненавистью, по отношению к Украине. По утверждению источников газеты, глава Белого дома верит в сговор Киева с демократами и считает украинцев слишком коррумпированными.