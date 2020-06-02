Климкин предсказал третью мировую в следующем году

Мир находится на пороге третьей мировой войны. В отличие от первых двух она будет гибридной, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году», — сказал политик в эфире телеканала ICTV.

Климкин добавил, что «нет никакого Минского формата», а переговоры по урегулированию войны на востоке Украины можно вести только в Нормандском формате или в трехсторонней контактной группе, состоящей из представителей Киева, Москвы и ОБСЕ.

Также Климкин назвал «мазохизмом» желание украинских властей пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина лишалась советского ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что меморандум можно использовать, чтобы договориться с Западом о новых формах поддержи Украины.

В мае Климкин отмечал, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей может привести к «коллапсу безопасности государства».