Климкин предрек последствия для Украины после выборов в Госдуму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия может усилить давление на его страну после выборов в Госдуму. По его мнению, рассчитывать на поддержку Евросоюза не стоит. Об этом дипломат написал у себя на странице в Facebook.

Экс-глава МИД предположил, что ЕС не будет защищать Украину и признает результаты голосования на парламентских выборах в РФ, которые проводились в том числе в Крыму и в Донбассе. Он отметил, что европейским властям нужен диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, для координации политики в отношении Китая, а также из-за высоких мировых цен на газ.

Климкин выразил уверенность, что после выборов Россия начнет проводить более жесткую политику якобы в целях дестабилизации Украины. И никто не сможет помешать ей в этом, указал он. При этом дипломат не уточнил, в чем именно может выражаться это давление.

В единый день голосования для россиян на Украине работали избирательные участки в посольстве РФ в Киеве, а также в генконсульствах в Одессе, Харькове и Львове. Проголосовать также можно было и в Афганистане, где участок тоже организовали в здании посольства в Кабуле.