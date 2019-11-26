Климкин посоветовал Зеленскому взять пример с Путина

В своих соцсетях он привел в пример Владимира Путина.

«Президент РФ вчера провел совет безопасности, посвященный Украине. Кто помнит, когда было последнее заседание СНБОУ и чему оно было посвящено? И когда будет заседание, посвященное Донбассу?», — написал бывший глава МИД Украины.