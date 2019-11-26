  • Климкин посоветовал Зеленскому взять пример с Путина

    Климкин Зеленскому привел в пример Путина

    26 ноября 2019, 14:43

    Александр Кушак

    Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, обратил внимание на отсутствие заседаний СНБОУ, посвященных Донбасу, сообщила «Свободная пресса».

    В своих соцсетях он привел в пример Владимира Путина.

    «Президент РФ вчера провел совет безопасности, посвященный Украине. Кто помнит, когда было последнее заседание СНБОУ и чему оно было посвящено? И когда будет заседание, посвященное Донбассу?», — написал бывший глава МИД Украины.