Климкин посоветовал Зеленскому взять пример с Путина
Климкин Зеленскому привел в пример Путина
Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, обратил внимание на отсутствие заседаний СНБОУ, посвященных Донбасу, сообщила «Свободная пресса».
В своих соцсетях он привел в пример Владимира Путина.
«Президент РФ вчера провел совет безопасности, посвященный Украине. Кто помнит, когда было последнее заседание СНБОУ и чему оно было посвящено? И когда будет заседание, посвященное Донбассу?», — написал бывший глава МИД Украины.