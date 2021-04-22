Климкин после послания Путина посоветовал украинцам не расслабляться

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин с опаской отнесся к посланию президент РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Украинский политик призвал соотечественников не расслабляться.

«Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся», — написал Климкин в Twitter.

По его словам, украинцам «критически» необходима готовность внутри страны, а также нужна помощь извне. Причем к чему именно надо готовиться жителям Украины, политик не уточнил.

Путин в послании говорил о недружественных акциях некоторых стран по отношению к Москве. Он сравнил происходящее с сюжетом произведения Редьярда Киплинга «Маугли». Некоторые государства сейчас ведут себя подобно шакалу Табаки, который крутился вокруг тигра Шерхана.

Российский лидер подчеркнул, что Россия жестко и ассиметрично ответит на любые действия, которые будет представлять опасность для страны. Глава государства выразил надежду, что никому не придет в голову перейти «красную черту».