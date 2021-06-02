Климкин посчитал угрозой для Украины переговоры Путина и Лукашенко в Крыму

Обсуждение возможности открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией угрожает Украине и Западу. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — выразил мнение Климкин.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиасообщения на полуостров. По словам Лукашенко, он предложил Путину вместе решить этот вопрос.

Гендиректор белорусского авиаперевозчика «Белавиа» Игорь Чергинец еще недавно говорил, что у авиакомпании нет пока планов летать в Крым. Он считает, что перед этим должно произойти «политическое признание региона как части России», уточнило РИА «Новости».

Путин в 2020 году подчеркивал, что транспортного сообщения между Крымом и Белоруссии нет из-за позиции Лукашенко. Российский лидер отметил, что его коллега хочет выстраивать хорошие отношения с Украиной.