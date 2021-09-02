Климкин поделился ожиданиями от встречи Зеленского и Байдена

Основная цель президента США Джо Байдена на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским это понять есть ли у его гостя стратегия и политическая воля, чтобы ей следовать. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Он отметил, что администрация Белого дома очень грамотно выстроила программу. В первый день президент Украины встречался с отдельными министрами, с которыми обсуждал разные темы. Таким образом он получил некое понимание перед встречей с Байденом.

По словам Климкина главным моментом очного знакомства двух президентов станет возникновение между ними взаимного понимания. Если его не будет, то поездка окажется пустой.

«Куда дальше следовать Украине, есть ли у Зеленского стратегия и политическая воля, чтобы ее выполнить. От этого зависит вся цель переговоров», — заявил Климкин.

Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского проходит в Овальном кабинете Белого дома. Итоговой пресс-конференции по итогам переговоров не будет.

В Белом доме заранее сообщили, что переговоры подтверждают поддержку США независимости и территориальной целостности Украины. В ходе беседы стороны обсудят сотрудничество в энергетике, а также реформы, которые проводит официальный Киев.

Накануне власти США уже заявили, что намерены содействовать интеграции Украины в Евросоюз путем модернизации энергетической инфраструктуры под нормативы ЕС. Эти вопросы стороны планируют обсудить в ближайшие месяцы.