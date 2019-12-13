Климкин перечислил три варианта развития событий в Донбассе

Конфликт на линии разграничения Украины и Донбасса продолжается и разрешить его можно тремя способами. В их числе возможен распад страны и переход территорий под контроль России. Такое заявление сделал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, урегулирование ситуации в Донбассе может произойти по трем вариантам сценария. В качестве первого Климкин назвал замораживание конфликта и сохранение статуса-кво.

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«Однако, во-первых, нет никакой гарантии, что РФ не разрушит этот статус в любой момент. Во-вторых, этот статус, вероятно, будет способен заблокировать будущее членство в ЕС и НАТО», — написал экс-глава МИД для издания «Европейская правда».

Он также добавил, что такое развитие событий отложит на неопределенное время возвращение территорий и граждан Украины.

«Другой теоретический вариант: пойти на широкие компромиссы с Россией. Похоже, этот путь некоторые во власти не исключает, но он — крайне опасен», — отметил Климкин.

Однако он подчеркнул, что такой сценарий может обернуться распадом государства и «вассальной зависимостью от России».

Третьим путем бывший глава МИД назвал «борьбу до победы». Но такой путь могут не поддержать жители, которые хотят мира. При этом Климкин признал, что оптимального решения сложившейся ситуации у Киева сейчас нет.